Attraverso un’intervista rilasciata ai microfoni del Troina, Anthony Calandra, estremo difensore della società ennese, si è espresso così: «Ero fermo, pensavo di smettere di giocare, non finirò mai di ringraziare la società ennese per le motivazioni che mi sta dando. Sogno? Mi piacerebbe arrivare in A e ottenere il record del portiere più anziano (45 anni, ndr), record attualmente dal mio vecchio direttore ai tempi del Varese Marco Ballotta».