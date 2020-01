In merito alla nota diffusa dallo studio Alioto e Giuffrida e data l’irritualità dell’azione posta in essere dalla Follieri Capital Ltd _(Clicca qui), Finaria precisa di aver richiesto, tramite i propri legali, la documentazione minima per avviare una trattativa basata sulla serietà. Di contro, tale documentazione non è pervenuta ed alla pretesa riservatezza si è dato seguito con comunicati a mezzo stampa. Questo quanto si legge sul sito ufficiale del club Etneo.