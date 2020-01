Intervenuto ai microfoni di “Catania.livesicilia.it”, Fabio Pagliara, presidente del Comitato che ieri sera ha ufficialmente inoltrato la Pec attraverso la quale viene formalizzata la manifestazione d’interesse per l’acquisizione del Calcio Catania, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla trattativa per la cessione del club etneo: «Essendo italiani gli investitori, immagino che le credenziali bancarie siano di una banca italiana. Ma di tutto questo si occupano gli studi Castelli e Paladino. E’ in quella sede, in quell’incontro, in quel tavolo che verranno portate ufficialmente le credenziali bancarie. Sarà in quel momento che si capirà qual è la capienza economica degli investitori e quali sono i debiti della società. Ma io non prenderò parte all’eventuale riunione perchè il mio compito, per adesso, si ferma qui: il mio ruolo era quello di essere da “aggancio” per far partire una trattativa. Tocca adesso agli investitori».