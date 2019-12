«Girone d’andata finito? Sono con la squadra da un mese e mezzo, col Savoia ci ho giocato la scorsa settimana e non ho visto granchè, Palermo buona squadra con calciatori che vivono di calcio. Da palermitano sono contentissimo però me la tengo dentro, bellissima emozione andare col Troina sotto la curva Nord, non aspettavo altro che questa partita Palermo e Savoia se la giocheranno fino alla fine, vediamo dove possiamo arrivare noi». Queste le parole del portiere del Troina.