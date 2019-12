Il Savoia è riuscito a conquistare una vittoria importantissima contro l’Acireale, la squadra campana è riuscita a rimontare lo svantaggio di 2 gol e a imporsi per 4-2. A festeggiare la vittoria anche ci sono anche i tifosi acesi per la grande amicizia che c’è tra le due tifoserie. In alto alcuni commenti pubblicati sulla pagina ufficiale Facebook del Savoia.