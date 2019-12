«Vogliamo migliorarci in tutte le partite, siamo la squadra più giovane e sono orgoglioso per la fame mostrata dai ragazzi. Ho preparato questa partita come tutte le settimane, domenica col Savoia ho perso una partita con una prestazione migliore di oggi, dura da digerire. Savoia? Adesso è dura ma spero che la spunta il Palermo, sono due squadre con due grandi individualità». Queste le parole rilasciate dal tecnico del Palermo Pergolizzi al termine del match pareggiato contro il Troina.