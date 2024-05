Cagliari-Fiorentina, l’ex rosa Ranieri lascia il calcio. L’omaggio dei tifosi: “Eterna riconoscenza” (FOTO)

In questi istanti si sta giocando il match tra Cagliari e Fiorentina. Questa settimana, in casa dei sardi, non è stata molto tranquilla. Claudio Ranieri, infatti, ha annunciato il ritiro dal calcio come tecnico, abbandonando dunque anche la panchina sarda.

I tifosi di casa, poco prima del fischio d’inizio del match contro i viola, hanno voluto omaggiare il tecnico con uno striscione e degli applausi. Di seguito quanto scritto sullo striscione: “Eterna riconoscenza per un grande uomo”. In alto la foto.