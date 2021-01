Daniele Cacia, svincolato, annuncia a “Radio Sportiva” i suoi piani per il futuro:

«Tra poco sarò patentato da direttore sportivo, vedo un mio futuro da dirigente, mi è sempre piaciuto questo ruolo. Da calciatore non credo nessuno abbia più voglia di scommettere su di me, sono fermo da un anno e il momento generale è molto difficile per tutti, quindi credo di poter considerare chiusa la mia carriera in campo».