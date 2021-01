Attilio Fontana, governatore della Lombardia, ha parlato a Sky Tg 24 della situazione sanitaria della sua regione:

«La scorsa settimana l’Rt è arrivato ad 1,24 e con i nuovi parametri ci avviciniamo molto alla zona rossa. Tutti i parametri stanno peggiorando, se i numeri non cambiano sono certe nuove restrizioni fra cui la chiusura delle scuole».





«L’ondeggiamento fra fasce diverse non porta stabilità, non possiamo continuare così, necessario individuare comportamenti da escludere ed attività da non svolgere».