Intercettato dai microfoni di Radio Bari, D’Ursi non si è morso la lingua nel giudicare la principale rivale della sua squadra per la promozione diretta in Serie B:

«Ternana? E’ in calo, può perdere tre partite di fila. Noi stiamo giocando molto meglio, facciamo 30 tiri in porta e prendiamo 10 traverse, non possiamo farci nulla».





«Loro hanno avuto culo, fanno gol nel recupero, stanno raccogliendo più di quello che meritano. Non possono vincere sempre».