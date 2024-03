Cacia: «Coda attaccante che fa gol anche se non sta bene. Iemmello fondamentale nel Catanzaro»

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Cacia ha espresso la sua opinione su diversi attaccanti del campionato cadetto.

Di seguito le sue parole:

«Iemmello del Catanzaro lavora tanto per gli altri. È fondamentale per il gioco della squadra. È uno di quegli attaccanti che sanno fare gol anche se non stanno bene. Puoi sempre fare affidamento su di lui. Poi qualche annata la si può sbagliare, l’anno scorso con il Genoa non ha fatto bene come nelle stagioni precedenti (fu capocannoniere per due anni di fila col Lecce, ndr), ma questo è umano. Per il Como è fondamentale, se sta bene dal punto di vista fisico e psicologico fa la differenza. Non lo scopriamo adesso. Prendete il gol del 2-1 al Venezia, istinto allo stato puro. Nei 3-4 secondi che precedono il cross un attaccante controlla la linea dei difensori, sta attento a non andare in fuorigioco, ma quando la palla è partita conta solo quello che hai dentro. Parma? Non avranno uno come Coda, Pohjanpalo o Cutrone, ma hanno un sistema di gioco e di organizzazione che permette loro di farne a meno sfruttando giocatori di movimento e di profondità che sono fortissimi nell’uno contro uno. Merito di Pecchia, un bravissimo allenatore»