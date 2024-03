Reggiana, UFFICIALE: Rozzio rinnova fino al 2025

LA Reggiana, mediante una nota, ha reso noto il rinnovo contrattuale per Rozzio fino al 2025.

Di seguito la nota:

“AC Reggiana è lieta di annunciare il rinnovo dell’accordo con Paolo Rozzio per la prossima stagione, portando la scadenza contrattuale al 30 giugno 2025. Per il capitano si tratterà della nona stagione in granata.

Il club si lega ancora più profondamente ad un uomo e calciatore che rappresenta a pieno i valori della Società granata e che identifica uno dei simboli sportivi della città di Reggio Emilia. A raccontare il percorso del capitano, non solo le immagini delle tante sfide vissute in campo, ma anche i numeri totalizzati dal 2016 ad oggi: 180 presenze in campionato, 16.168 minuti giocati, 116 fasce da capitano, 10 gol e 3 promozioni.

Ancora con noi, capitano!”