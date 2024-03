Modena, Zaro: «Bisogna alzare il livello. Futuro? Valuteremo in estate»

Il difensore del Modena Giovanni Zaro, ospite nella trasmissione Gialli di Sera in onda su TRC, ha parlato anche del suo futuro con la maglia dei canarini.

Di seguito le sue parole:

«La sosta ci è servita per lavorare più sulla mente che non sul fisico. Veniamo da un periodo difficile, ma abbiamo ricaricato le pile e siamo pronti per il rush finale a partire da lunedì. Dobbiamo guardare sia avanti che dietro, ogni partite deve essere come fosse l’ultima, quella decisiva. Bisogna alzare il livello dell’attenzione e prepararci bene perché non potremo sbagliare più nulla. A livello di presenze sono contento, mi aspettavo qualcosa in più in termini di posizione in classifica, ma c’è tempo per tirarci su. Gol? Preferisco segnarne anche meno, ma che la squadra vinca. – conclude il difensore – Futuro? A Modena sto bene. Pensiamo a finire la stagione e poi valuteremo in estate. Modena mi sta dando tanto e sono più che contento».