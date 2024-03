Corriere dello Sport: “Biasci punta il Parma: «Catanzaro alla pari anche ai playoff»”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Catanzaro e riporta le parole di Biasci.

Il Catanzaro ha fatto tesoro degli errori che sono costati sconfitte e lavora per uscire dal campo sempre a testa alta. In vista della sfida contro il Parma tra i protagonisti ci sarà un attaccante desideroso di toccare la doppia cifra, visto che Tommaso Biasci, pisano di San Giuliano Terme, con la prodezza di testa di Brescia è arrivato a quota 9 reti, nella sua prima effettiva stagione in cadetteria arrivata a 29 anni.

Il finale di torneo per il Catanzaro sarà molto duro, dovendo incontrare le prime 4, ma il discorso del nº 28 giallorosso non fa una piega: «Siamo sereni, approcciamo ogni gara sapendo che ora arrivano quelle più dure, sappiamo che se faremo i playoff affronteremo queste squadre e servirà prendere ora le misure».

CONCORRENZA. Qualche panchina iniziale nell’ultimo periodo non ha lasciato ruggini, anche perché negli ultimi mesi l’inserimento degli under è andato a gonfie vele: «Abbiamo giovani di qualità e lo sapevamo sin dall’inizio, nella prima parte sono stati utilizzati di meno ma ora si sono integrati bene diventando utili, sono tutti ragazzi di prospettiva».