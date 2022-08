Matteo Brunori è intervenuto ai microfoni di “Dazn Talk” sul canale youtube della piattaforma rilasciando le seguenti parole:

«Quest’anno la B è molto particolare. Ci sono realtà che hanno fatto calcio vero, oltre Palermo vedi anche il Bari. Si gioca il calcio che sognavi da bambino. Mia più grande ambizione? Quando sono arrivato il sogno era di andare in B, adesso il sogno è sicuramente quello di arrivare in serie A con questi colori qua. Obiettivo di anni? All’inizio l’anno scorso lo sognavo ma non pensavo si realizzasse subito. Spero che la nuova società, che è molto ambiziosa, sa bene quello che vuole e Palermo è una piazza che vuole tornare presto in A e tutti speriamo di arrivarci il prima possibile. Dove posso migliorare? Un calciatore ha sempre da migliorare, soprattutto quando Sali di categoria in cui le difficoltà crescono. C’è da migliorare ogni giorno, soprattutto sull’aspetto mentale in una piazza come Palermo»