Matteo Brunori è intervenuto ai microfoni di “Dazn Talk” sul canale youtube della piattaforma rilasciando le seguenti parole:

«Mi arrivano tanti commenti di tifosi che dicono di essere “Brunori Sessuale” ed è bellissimo (ride. Ndr). Dalila? All’inizio era un po’ spaventata perché non capiva l’argomento, ma poi gliel’ho spiegato e si è tranquillizzata. Retroscena matrimonio prima dei playoff? Mi dovevo sposare da tre anni, con il covid è stato sempre rimandato. All’inizio del campionato scorso avevo fissato la data che cadeva due giorni prima di un’eventuale finale. Ne ho parlato con Castagnini spiegandoglielo. Siamo arrivati in fondo ai playoff e il mister mi disse “Guarda Matteo, tu ti vai a sposare, ma sappi che se ci sarà un rigore quel giorno tu lo sbaglierai”. Invece l’ho segnato ed è andato tutto nel migliore dei modi. Pensavamo che il campionato e i playoff sarebbero finiti prima di quella data scelta, ma ci siamo spaventati appena sono uscite le date, perché da Palermo sapevamo di poter arrivare in fondo. Tatuaggio? Ho già preso appuntamento, perché avevo promesso in caso di promozione di tatuarmi l’aquila del Palermo e mi farò anche la data del matrimonio. Sono due tatuaggi in programma».