Matteo Brunori è intervenuto ai microfoni di “Dazn Talk” rilasciando le seguenti parole:

«Cosa ha di speciale Palermo? Quando sono arrivato ho sentito sensazioni magiche, perché a Palermo si respira aria di calcio ovunque e i palermitani ti trasmettono un calore fuori dal normale. A Palermo la mia dimensione? Quando sono arrivato qui sognavo una ripartenza mia personale e l’ho trovata qua a Palermo. Sembra scontato ma l’entusiasmo e l’affetto che ti da una piazza del genere non te la dà nessuno. C’era un’atmosfera magica durante i playoff e questo si respira anche quest’anno. Obiettivo? La doppia cifra sicuramente, ma non voglio pormi un obiettivo, lo scorso anno non l’ho fatto. Spero di farne il più possibile. Calore tifosi influisce tantissimo, è allucinante quando entri al Barbera lo avverti tutto il calore della gente, ti spinge fino all’ultimo secondo. Cosa mi piace della città? Sicuramente il cibo e poi c’è Mondello che è fantastica. Cibo preferito? Arancina tutta la vita. La preferisco alla carne. Dolci? Cannolo».