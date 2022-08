Come si legge su “PadovaGoal” ancora niente da fare per la sentenza del Consiglio di Stato su Campobasso e Teramo, che determinerà la composizione dei gironi della prossima Serie C.

Bisognerà attendere la giornata di domani per il verdetto dei giudici dopo l’udienza odierna e di conseguenza, si dovrà attendere anche per i calendari.