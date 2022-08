L’edizione odierna de “Il Messaggero Umbria” si sofferma sul calciomercato del Perugia con due calciatori nel mirino del Palermo.

A tenere banco è soprattutto la questione uscite. Ghion ufficiale al Catanzaro. Opzione Catanzaro anche per Vano, richiesto da più club di serie C. In stand by la questione Kouan.

Il Palermo ha mostrato interesse ma al momento non è stata formalizzata alcuna proposta da parte del club siciliano. Richieste anche per Melchiorri, Palermo in pole ma anche il Cagliari punterebbe ad un suo ritorno. Capitolo entrate, difficilmente in questa settimana ci saranno novità, di certo, la gara contro il Bari sarà importante per fare delle valutazioni in questo senso. Probabile che si concluda per Jaroszynski. Il terzino della Salernitana è molto apprezzato da Castori e non è escluso che la società provi ad accontentarlo