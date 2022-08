Matteo Brunori è intervenuto ai microfoni di “Dazn Talk” sul canale youtube della piattaforma rilasciando le seguenti parole:

«Baldini è entrato dentro ognuno di noi da quando è arrivato a Palermo, ha rivoluzionato tutti noi con le sue idee e i suoi principi, gli siamo andati dietro. Con me è nato un rapporto molto leale sin da subito anche fuori dal campo. Noi al mister possiamo solo ringraziarlo per quello che ha fatto perché ha cambiato la vita ad ognuno di noi. Il calcio è fatto di scelte e lui ha fatto la sua. Corini è un mister ha delle idee molte chiare e cerca di portarcele in campo, lo stiamo seguendo alla grande. Conosce bene la categoria e l’ha anche vinta. Non è arrivato stravolgendo quello che c’era prima, è ripartito dalle nostre certezze aggiungendo le sue idee che cerchiamo di portare in campo».