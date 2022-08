Matteo Brunori è intervenuto ai microfoni di “Dazn Talk” sul canale youtube della piattaforma rilasciando le seguenti parole:

«Origini brasiliane? Mi ricordo poco del Brasile, sono stato davvero poco. Ma ho in programma con mia moglie di tornarci e assaporare le mie origini. Ho dei ricordi vaghi, poi in foto spesso mia madre mi faceva vedere i posti in cui abitavo e vorrei tornarci a visitare quei luoghi. Il mio idolo era Kakà da piccolo, perché tifoso del Milan mi piaceva tantissimo. Nel calcio di oggi un attaccante deve saper far tutto. Ti devi mettere a disposizione della squadra. Non mi sento una prima punta che aspetta la palla ma giocare con la squadra. Diventare capitano del Palermo? Sicuramente sarebbe una cosa bellissima, ho fatto la scelta di tornare perché la sento veramente mia questa maglia, quindi è una cosa che mi piacerebbe. Record Luca Toni? Sicuramente lui lo ha fatto in un campionato di B e la categoria influisce parecchio. Un po’ ho rosicato di non averlo raggiunto. L’importante era quello di aver festeggiato la promozione in B anche se non ho emulato Toni per un solo gol».