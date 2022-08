Matteo Brunori è intervenuto ai microfoni di “Dazn Talk” sul canale youtube della piattaforma rilasciando le seguenti parole:

«Italia-Macedonia al Barbera? Ero presente allo stadio. Se ho pensato di aver potuto segnare io? Io penso che la maggior parte di noi siamo andati a vedere la partita, in particolar modo io sognavo di essere in campo con la maglia azzurra nel “mio” stadio. Non per un minuto, ma lo pensavo per tutta la partita. Fa effetto vedere la Nazionale dentro lo stadio in cui giochi ogni domenica. La Nazionale è il sogno di ogni bambino. Sicuramente è un obiettivo, ma me lo devo guadagnare nel campo iniziando già da questa stagione.