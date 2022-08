Matteo Brunori è intervenuto ai microfoni di “Dazn Talk” sul canale youtube della piattaforma rilasciando le seguenti parole:

«Momento più difficile? Quando dai professionisti sono ripartito dall’Eccellenza, dovendo cercare anche un lavoro, perché non si poteva andare avanti con il calcio dilettantistico. In quel momento la realtà voleva che mi dessi da fare. In quel periodo mi sono legato ancora di più in mio nonno, che poi è andato via. Mi spronava a credere nel mio sogno di fare il calciatore. In due anni sono riuscito a tornare nel calcio professionistico. Quanto mi è servito questo periodo? Io lo rifarei altre mille volte quello che ho fatto, perché quando tocchi il fondo e vedi solo del brutto, capisci veramente quello che desideri dalla vita e io volevo solamente giocare a calcio. Chiamata dalla serie A? Io quest’anno ho fatto la mia scelta. Qualche voce dalla massima serie era uscita, ma per me da quando sono partito per il viaggio di nozze la mia unica idea era tornare a Palermo».