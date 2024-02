Brevi: «Il Como sta meritatamente nella posizione che occupa»

L’ex tecnico Oscar Brevi ha parlato nella nella serata di TMW Radio, all’interno di “Piazza Affari”, per parlare del campionato di Serie B.

Di seguito le sue parole:

«Il Catanzaro sta facendo un’ottima stagione. Ha creato grande entusiasmo. Vincendo la Serie C e arrivando ora con delle chance per i play-off la stagione può dirsi positiva. Condivido l’atteggiamento sbarazzino di Vivarini, che ha trasmesso grande identità alla squadra: attacco, organizzazione ed entusiasmo. Ho vinto due campionati da giocatore a Como, in un’impresa importante che durò due stagioni. Quest’anno sta facendo la differenza la società, che ha migliorato l’organico nel mercato di gennaio. Sta meritatamente in quella posizione di classifica. A Cremona ricordo che perdemmo i Play-Off. Il Cavalier Arvedi ha grande passione per la squadra. L’organico era già forte e si è rafforzata ulteriormente. Vedo molto bene anche il Venezia. I distacchi sono minimi e conterà anche la gestione dei momenti e dei nervi. Fabio Pecchia sta facendo un lavoro stupendo. Mi piacerebbe allenare la Cremonese, scherzi a parte. Stroppa sta facendo un ottimo lavoro, ma quell’ambiente caldo ma tranquillo ti fa vivere bene i momenti. Il parco attaccanti del Venezia è veramente forte. Del campionato di testa è una delle coppie meglio assortite e più forti».