Lecco, il dg Maiolo: «Aglietti? Realizzerà l’impresa aspettata»

Angelo Maiolo, direttore generale del Lecco, è intervenuto in conferenza stampa a margine della presentazione del nuovo allenatore Alfredo Aglietti.

Di seguito le sue parole:

«Ringrazio mister Bonazzoli, Malgrati e Nenciarini per il lavoro fatto. Abbiamo lavorato parecchio in queste ultime 24 ore, domenica pomeriggio abbiamo avuto un colloquio serrato in una stanza d’ospedale fino a farci riprendere. Sono fiero della scelta di mister Aglietti, sono sicuro che realizzerà l’impresa aspettata: nessuno è contento di esonerare un allenatore, s’instaura sempre un rapporto di amicizia e con Andrea non è stato facile ma 5 partite di fila perse dovevano portare a una svolta se vogliamo arrivare dove abbiamo in testa di arrivare. A gennaio è stato fatto un lavoro importante e abbiamo la grande speranza di mantenere la Serie B: questo è il momento di remare tutti dalla stessa parte, a fine campionato tireremo le somme. Oggi è inutile, credo che il presidente debba avere il riconoscimento per aver preso una squadra fallita e per averla portata in Serie B: le spese sono tantissime e quello che dice fa, è un orgoglio per tutta Lecco. I giocatori sono arrivati, lo staff pure e le risposte le deve dare il campo: le cifre sono altissime. La famiglia Di Nunno vuole bene a Lecco, i risultati arriveranno. È stato ricoverato a Bari per un’infezione urinaria abbastanza trascurata. Deve prendere degli antibiotici in via endovenosa per l’inefficacia delle pastiglie: ne avrà per una decina di giorni, sabato sera al telefono mi ha fatto un po’ paura. Domenica, invece, si è capito quello che aveva».