Lecco, il ds Fracchiolla: «Esonero Malgrati? Decisione difficile»

Domenico Farcchiolla, direttore sportivo del Lecco, è intervenuto in conferenza stampa a margine della presentazione del nuovo tecnico Alfredo Aglietti.

Di seguito le sue parole:

«Con Andrea c’è un rapporto importante, ma vale anche per la famiglia Di Nunno. Non è stata una decisione facile, per nessuno, ma ci sono i risultati e dobbiamo fare il bene della squadra: dopo 6 partite la soluzione migliore era quella, oggi abbiamo preso coscienza di aver bisogno di qualcosa di diverso. Con lui rimane il rapporto personale e di stima, questa è stata un’esperienza che gli tornerà molto utile ma dovevamo fare questa scelta. Il mister ha dato disponibilità immediata e di questo lo ringrazio. Il presidente ha dato la possibilità di fare un ulteriore sforzo, non sta lesinando nulla e sta dimostrando la voglia di salvare a tutti i costi la categoria: le proveremo tutte, per noi mantenere la categoria viene prima di tutto. La famiglia Di Nunno ci è sempre vicina, oggi hanno accolto il mister. Vogliamo invertire la rotta. È stata una chiacchierata di 40 minuti, ci siamo sentiti ieri mattina perché non era premeditato: abbiamo parlato della rosa a disposizione, gli ho spiegato il percorso legato al cambio di allenatore. Azzeriamo quanto fatto a livello mentale per fare un minicampionato da 14 partite, l’effetto casa sarà molto importante visto che ci saranno otto partite da affrontare: la città di Lecco e i lecchesi devono essere il valore aggiunto, le partite qui non finiscono mai e dobbiamo spingere tutti insieme».