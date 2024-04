Brescia: una holding interessata all’acquisto del club. Le cifre

Negli scorsi giorni il Brescia ha smentito alcune voci inerenti ad un cambio di proprietà. Massimo Cellino avrebbe fatto sapere che non intende ascoltare offerte inferiori ai 20-25 milioni di euro, cifra che non spaventa la Brera Holdings. Come riporta BresciaOggi.it l’azienda, quotata nella borsa telematica americana, starebbe facendo riflettere seriamente il patron del club lombardo. Si parla di un’offerta da circa 20 milioni di euro per prelevare la società calcistica.

La Brera Holdings non è sconosciuta in ambito sportivo, in quanto è anche proprietaria della squadra femminile di pallavolo del Busto Arsizio. La compagnia è capitanata da due principali azionisti, di cui un italiano. Il primo è Massimo Ferragamo, vertice di una casa di moda fiorentina di spicco. L’altro è Christopher Gardner, imprenditore americano. Nelle prossime ore potrebbero seguire aggiornamenti importanti sul futuro del Brescia.