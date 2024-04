Spezia-Sampdoria, Pirlo: «Non si possono fare calcoli»

Domani alle 16.15 la Sampdoria affronterà lo Spezia al “Picco” per provare a riscattare il ko interno contro il Sudtirol. In vista della partita, il tecnico Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa. Di seguito un estratto delle sue parole riprese da TuttoMercatoWeb.com:

«C’è stata molta amarezza anche durante la settimana. Sapevamo che sarebbe stata una gara importante da vincere. Ci tocca tornare indietro e rimetterci a lottare come sempre perché ora mancano poche partite e i punti sono fondamentali. Dobbiamo riscattarci dalla brutta gara di sabato contro una squadra che ha bisogno di punti come noi. Dovremo farci trovare pronti. Ci è sembrato che non avessimo la giusta energia per fare quello che volevamo. Forse il caldo che ci ha tolto energia, tanti giocatori hanno giocato sottotono. Le altre squadre sono tutte lì, ci sono tante squadre che lottano per i playoff, per i playout e per la promozione.

Calcoli non ne puoi fare. Può influenzare giocare dopo, forse nelle ultime partite dovresti giocare sempre in contemporanea ma contano i tuoi risultati così come eventuali passi falsi di altri. Puoi vincere e perdere contro chiunque, conta avere l’atteggiamento giusto. Verre? Mi aspetto qualcosa di più da tutti e che possano dare qualcosa in più nelle loro qualità. Un giocatore deve provare a fare qualcosa di diverso per eccellere. Io chiedo a tutti di giocare liberi per esprimere le loro qualità. Giocare per il compitino e per lo 0-0 non serve a nessuno».