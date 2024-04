Catanzaro-Cremonese, Stroppa: «Playoff? Il nostro obiettivo rimane il secondo posto»

Domani alle 16:15 la Cremonese giocherà in casa del Catanzaro e vorrà ottenere un risultato importante per riscattare la sconfitta interna contro la Ternana. Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi anche sull’obiettivo finale dei grigiorossi. Di seguito un estratto delle parole rilasciate dal tecnico e raccolte da TuttoMercatoWeb.com:

«Abbiamo studiato tutte le caratteristiche del Catanzaro e sì, credo che ci somigli per idea di gioco. Fanno un ottimo calcio e sono una bellissima espressione di idee e calciatori. Forse, a differenza nostra, il loro palleggio è più basso, perché cercano di creare spazi tirando fuori gli avversari mentre il nostro è più avanzato. Chiaramente poi le partite vanno affrontate e gestite, ma si prospetta una bellissima sfida. Sarà stimolante affrontare il Catanzaro e spero che lo sia anche per loro affrontare noi.

Dobbiamo riprendere il percorso (soprattutto a livello mentale), fare le cose al meglio ed evitare di concedere gratuitamente occasioni agli avversari. Abbiamo parlato molto con la squadra, che è concentrata nel voler tornare a fare ciò che sa fare. Qualche tempo fa c’era il rammarico di vincere “solo” 1-0 con tante occasioni create e pochissime concesse. Ai playoff non voglio neanche pensare, il nostro obiettivo è sempre il secondo posto. Vogliamo andare a prendere il Como, poi si vedrà all’ultima giornata. Il fatto di aver gestito le risorse fisiche di chi poteva essere in affanno nelle ultime partite per poter fare un finale in cui tutti fossero allo stesso livello psicofisico era sicuramente un obiettivo. A me interessa che la squadra sia concentrata e determinata»