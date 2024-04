Sudtirol-Cittadella, Valente: «Stiamo pensando esclusivamente alla salvezza»

Dopo l’importantissima vittoria per 0-1 in casa della Sampdoria, il Sudtirol si prepara ad accogliere il Cittadella domani alle 16:15. Il tecnico biancorosso, Federico Valente, ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara, valevole per la 34esima giornata di Serie B:

«Contro i granata -riporta Trivenetogoal.it – sarà una match diverso rispetto alle ultime partite, avremo davanti un avversario tosto che è in netta ripresa. Noi dall’altra parte, giochiamo in casa e vogliamo regalare una bella gioia ai nostri tifosi. Pecorino, Vinetot ed El Kaouakib non ci saranno. Scaglia? La sua presenza in campo è fondamentale ma non partirà titolare. Non sto pensando ai playoff ma solo ed esclusivamente alla salvezza matematica. Il mio futuro ancora qui? Mi piacerebbe ma ora è presto per parlarne, sono focalizzato solo sul finire al meglio questa stagione».