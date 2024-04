Palermo-Parma: i convocati di Pecchia

Tutto pronto per Palermo-Parma, uno degli anticipi e dei match-clou della 34esima giornata di Serie B in programma stasera alle ore 20:30. La formazione emiliana andrà al Barbera con l’obiettivo di fare punti per arrivare, il prima possibile, alla matematica promozione in Serie A. Tuttavia i rosanero, con un risultato importante, potrebbero ritrovare valori e certezze fondamentali in vista dei playoff.

Dopo la rifinitura di questa mattina a Palermo, l’allenatore Fabio Pecchia – riporta il sito ufficiale del Parma – ha convocato 23 calciatori per la partita contro il Palermo, valida per la trentaquattresima giornata del campionato Serie BKT:

Portieri: 1 Chichizola, 40 Corvi, 22 Turk.

Difensori: 14 Ansaldi, 4 Balogh, 39 Circati, 15 Delprato, 77 Di Chiara, 3 Osorio, 47 Zagaritis.

Centrocampisti: 10 Bernabé, 23 Camara, 64 Cyprien, 8 Estévez, 20 Hainaut, 27 Hernani, 19 Sohm.

Attaccanti: 7 Benedyczak, 9 Charpentier, 17 Čolak, 98 Man, 28 Mihaila, 21 Partipilo.

Palermo-Parma: i convocati di Mignani