Brescia Oggi: “Feralpisalò, sabato l’esame della verità. Amico e bestia nera: è in arrivo il Palermo”

L’edizione odierna di “Brescia Oggi” si sofferma sulla gara che la Feralpisalò giocherà sabato contro gli “amici” del Palermo.

Cresce l’attesa per il confronto tra la Feralpisalò e il Palermo di Eugenio Corini sabato a Piacenza (ore 14). I sostenitori rosanero del Nord Italia si sono mobilitati, e in un paio di giorni hanno polverizzato i 1.454 biglietti in curva, riservati ai tifosi ospiti, tanto che la società ne ha messi in vendita altri 1.100 in altri settori. Si va dunque verso il primato di affluenza al «Garilli». Fin qui il massimo numero di spettatori è stato raggiunto in occasione delle gare contro la Cremonese, era il 16 dicembre (2.091), e contro il Catanzaro, il 20 gennaio scorso (2.643), entrambe vinte dalla Feralpisalò, la prima con il punteggio di 1-0 (gol di Kourfalidis) e la seconda per 3-0 (a segno Kourfalidis, Compagnon e La Mantia). A dimostrazione del fatto che Balestrero, Ceppitelli e compagni rendono al massimo in un ambiente vivacizzato da una bella cornice di pubblico.

Lo stadio di Piacenza può contenere ben 21mila persone, esattamente il doppio di una cittadina come Salò, che ha 10.500 abitanti. E la squadra del presidente Giuseppe Pasini ha dimostrato che quando gli spalti sono vuoti e c’è poca gente, fatica a esprimersi. Va molto meglio invece se sente entusiasmo e calore, anche se a sostegno dell’altra squadra.

Garantito che contro il Palermo il botteghino farà registrare il record stagionale (interno) di incasso. Di conseguenza i gardesani saranno sollecitati a offrire una buona prestazione, al livello di quelle sopra citate. Da considerare inoltre che le due squadre stanno attraversando un periodo brillante. La Feralpisalò ha vinto 4 delle ultime 7 gare, con 2 pareggi e un solo ko, a Bolzano contro il Südtirol. Una sola sconfitta in 8 partite (contro il Cittadella) anche per i siciliani, che hanno conquistato 4 successi e 3 pareggi. Motivo in più per sperare di assistere a una gara di livello, divertente e giocata bene da entrambe le formazioni.

Una lunga amicizia I rapporti tra i due club e le rispettive tifoserie sono eccellenti. La Feralpisalò si è fatta apprezzare nella primavera del 2022, quando andò a omaggiare i caduti della strage di Capaci, ed è entrata al «Renzo Barbera» con le maglie dedicate a Falcone e Borsellino.

In seguito il rapporto si è consolidato con altre iniziative, come la stesura di un libro e la campagna contro la violenza sui cani. Così capita che, appena i verdeblù vincono una partita, vengono subissati sui social da elogi e complimenti profusi dai palermitani. Dalla Conca d’Oro arriva insomma un sostegno che va al di là della semplice simpatia sportiva. Sul campo, finora, il bilancio è a favore del Palermo, impostosi nelle 3 partite disputate senza subire nemmeno una rete. Nella semifinale play-off di Serie C del 2021-2022 i rosanero hanno sbancato il «Lino Turina» per 3-0 il 25 maggio (gol di Brunori, Floriano e Soleri, arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi, con il portiere Massolo che ha parato il rigore di Miracoli), ripetendosi nel ritorno (1-0, Brunori su rigore). In questo campionato di B il 2 settembre, all’andata, è finita 3-0 (Insigne, Stulac, Di Francesco). Sabato la Feralpisalò confida di non rimanere ancora a bocca asciutta e di proseguire il cammino intrapreso ultimamente.