«Mi diverto a sentire i nomi messi in giro da chi spara nel mucchio, sperando di centrare l’acquisto vero. Stiamo cercando i giovani per il momento, sono loro gli elementi fondamentali per porre le basi di una squadra forte. I mammasantissima, per ora, non ci interessano, ci sarà la fila ora per venire ad Avellino e noi sapremo valutare e scegliere gente che abbia voglia di mettersi in discussione, senza avere la pancia piena”. Intanto due ex squadre del tecnico di Grosseto, Cosenza e Juve Stabia, rischiano seriamente di retrocedere: “Calendario infame, incontrarsi proprio all’ultima giornata. Davvero non so per chi tenere, mi piacerebbe vederle entrambe salve. Anche perché, averle concorrenti in Lega Pro mi scoccia proprio». Queste le parole di Piero Braglia, neo tecnico dell’Avellino, rilasciate ai microfoni del “Corriere dello Sport” in merito ai prossimi acquisti della squadra irpina.