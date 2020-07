Il Catania dopo l’addio di Lucarelli, pensa al passo più importante, ovvero l’iscrizione al campionato di Lega Pro. Secondo quanto riporta “La Sicilia” per la Sigi non ci dovrebbe essere alcun problema per l’iscrizione degli etnei al campionato, di conseguenza i rossoazzurri dovrebbero essere regolarmente iscritti entro il termine ultimo del 5 agosto.