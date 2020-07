«Adesso che abbiamo conquistato meritatamente la salvezza, entro pochi giorni definiremo la questione allenatore. C’è un contratto che lega l’Entella e Boscaglia, anche per la prossima stagione, ma nel calcio ho imparato che i vincoli non sono mai indissolubili, anche in presenza di accordi firmati. Sono un uomo di mondo e so quanto sia poco produttivo per un club tenere qualcuno controvoglia. Leggo su giornali e siti di un interessamento del Palermo e posso immaginare che per un siciliano essere chiamato in rosanero rappresenti un grande richiamo. Parlerò con il mister, che in questi due anni ha fatto un ottimo lavoro a Chiavari, centrando tutti gli obiettivi e troveremo la soluzione migliore nell’interesse di tutti». Queste le parole di Antonio Gozzi, presidente dell’Entella, rilasciate ai microfoni di ” TMW” in merito al futuro del tecnico Boscaglia.