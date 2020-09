Intervenuto in conferenza stampa, Pietro Braglia, tecnico dell’Avellino, ha parlato della sfida di domani contro la Turris. Ecco le sue parole riportate da “Tuttoavellino.it”:

«Sono una buona squadra, ha entusiasmo visto che viene da una promozione ed elementi che possono fare male, anche se gli mancherà la punta. L’allenatore parla sempre bene di me e questo mi preoccupa, perché di solito chi lo fa riserva sorprese. Noi stiamo lavorando per fare bene, col Renate abbiamo sbagliato la prima mezz’ora ma ci può stare, dobbiamo essere pronti a giocare partite vere e quella di domani sarà un bel banco di prova. Le favorite del Girone? Bari e Palermo. E poi il Monopoli, che nessuno cita ma da tre anni ha lo stesso allenatore e non va sottovalutato».