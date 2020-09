Sono state rese note le formazioni ufficiali di Cavese-Vibonese, match valido per la prima giornata del campionato di serie C Girone C. Di seguito le scelte dei due allenatori:

CAVESE (4-3-3): Bisogno; Tazza, Matino, De Franco, Ricchi; Lulli, Esposito, Favasuli; Forte, Oviszach, Nunziante. A disp.: D’Andrea, Paduano, Donzetti, Marzupio, Cannistrà, Di Gilio, Migliorini, Cuccurullo, De Paoli, De Rosa, Germinale, Montaperto. – Allenatore: Michele Facciolo (Modica squalificato)

VIBONESE (4-3-3): Mengoni; Mattei, Redolfi, Bachini, Mahrous; Ambro, Vitiello, Pugliese; Berardi, Parigi, Tumbarello. A disp.: Curtosi, Rasi, Spina, Leone, Prezzabile, La Ragione, Montagno, Riga, Falla, Laaribi, Emmausso. – Allenatore: Angelo Galfano.