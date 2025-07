Bra, Sganzerla dopo la sfida col Palermo: «Un’esperienza fantastica. Giocare in quest’atmosfera è un orgoglio»

Dopo il tecnico Fabio Nisticò, anche il difensore del Bra Niccolò Sganzerla ha commentato con entusiasmo l’esperienza vissuta contro il Palermo, nella prestigiosa amichevole disputata a Châtillon e terminata 1-0 per i rosanero.

«È stata un’esperienza fantastica. Non siamo abituati a giocare contro squadre di questo blasone. Dodici mesi fa ero in Eccellenza, e nel giro di un anno ho fatto due salti di categoria: per me è un grande motivo di orgoglio».

Il difensore ha poi elogiato l’atmosfera vissuta allo stadio e ha rivolto un pensiero anche ai tifosi:

«Giocare in un contesto del genere è bellissimo. Ringraziamo anche i nostri ultras, che ci sono stati vicini anche oggi. I tifosi del Palermo? Sono l’emblema di cosa rappresenti questa società in Italia».

Infine, uno sguardo al presente e agli obiettivi del Bra:

«Queste partite sono una grande soddisfazione. Stiamo lavorando tanto, ma sappiamo che c’è ancora molto da fare. Sono arrivati nuovi giocatori e stiamo imparando a conoscerci giorno dopo giorno. Il cammino è lungo, ma siamo determinati».