Bra, Nisticò: «Inzaghi è una garanzia. La rosa del Palermo è indiscutibile»

Nonostante la sconfitta per 1-0 contro il Palermo, l’allenatore del Bra, Fabio Nisticò, ha parlato con grande soddisfazione al termine dell’amichevole disputata a Châtillon. In conferenza stampa, il tecnico giallorosso ha ringraziato il club rosanero per l’accoglienza e ha tracciato un primo bilancio in vista della nuova stagione in Serie C.

«È stato un onore essere stati invitati – ha dichiarato Nisticò –. Ringraziamo la società del Palermo per la giornata vissuta e per l’accoglienza. Spero che il mio gruppo sia stato all’altezza: hanno portato in campo quello che volevo. Abbiamo una nostra identità e spero di riuscire a replicarla durante l’anno».

Parole di stima anche per la squadra di Inzaghi:

«Inzaghi è una garanzia. La rosa del Palermo è indiscutibile. Per quello che ho imparato nella mia esperienza, bisogna sempre sostenere la squadra, anche nei momenti difficili: il gruppo ha bisogno di positività».

Sulla stagione alle porte e sugli obiettivi:

«Veniamo da una promozione incredibile dalla Serie D, non eravamo i favoriti eppure abbiamo espresso un calcio bellissimo. Ora ci troviamo in una realtà nuova, e la società sta lavorando per sistemare tutto. Mancano 5-6 pedine ma sono molto tranquillo. Non possiamo permetterci giocatori top, ma il nostro obiettivo è chiaro: mantenere la categoria».

Su Sorrentino: «Stefano Sorrentino lo conosco da 20 anni. Può portare esperienza e quel professionismo che a noi mancava. Per me è la prima volta nella categoria anche se era il mio obiettivo da 10 anni. Con Stefano mi confronterò tantissimo per cercare di migliorare qualsiasi situazione».

Infine, un riferimento alla crescita della squadra:

«Prima della gara ho chiesto ai miei ragazzi una cosa fondamentale: non ripetere gli errori commessi contro il Pisa. E oggi l’hanno fatto. Sono molto contento».