Palermo-Bra finisce 1–0: decide Di Francesco

Vittoria di misura per il Palermo nella penultima amichevole precampionato: allo stadio Brunod di Châtillon, i rosanero superano 1–0 il Bra, formazione neopromossa in Serie C. A decidere l’incontro è il gol di Federico Di Francesco al 35’ del primo tempo, bravo a ribadire in rete una respinta corta del portiere Franzini dopo una conclusione di Segre.

La squadra di Inzaghi ha mostrato buone trame di gioco e maggiore intensità rispetto ai test precedenti. Tra i più attivi Augello, autore di numerosi cross insidiosi, e Gyasi, pericoloso su entrambe le fasce. Nel secondo tempo, spazio a tanti cambi, ma il Palermo ha comunque sfiorato il raddoppio più volte, soprattutto con Brunori (fermato da un miracolo di Franzini) e con Pohjanpalo nel finale.

Il Bra ha provato a impensierire la retroguardia rosanero con qualche conclusione dalla distanza, ma i portieri Gomis e poi Desplanches hanno risposto presente.