Intervenuuto in conferenza stampa, Andrea Bovo, nuovo difensore della Juve Stabia, si è presentato così ai suoi nuovi tifosi:

«Ho scelto la Juve Stabia perché voglio continuare a sentirmi un calciatore importante in piazze di spessore. Gli stimoli sono importanti, soprattutto in un periodo come questo dove mancano i tifosi allo stadio. Il blasone della squadra e gli obiettivi posti dal club mi hanno portato a scegliere la Juve Stabia. Nell’ultimo periodo le motivazioni erano un po’ mancate e ne risentivo in campo e negli allenamenti. Questo rappresenta un nuovo inizio.





Ho grande entusiasmo. Sono a disposizione del mister per la gara contro la Virtus Francavilla. Spero di poter essere un buon esempio per i compagni di squadra più giovani. Sono un calciatore d’esperienza e cercherò di comportarmi sempre nel migliore dei modi, dando il massimo in ogni allenamento. La crescita dei giovani, però, passa soprattutto dal mister. La Serie C è un campionato difficile, il nostro è il girone più duro. Dobbiamo ragionare domenica dopo domenica. Le squadre che partono per vincere ad ogni costo sono altre. Siamo sereni, meglio non porsi obiettivi».