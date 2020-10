Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Foggia ha comunicato il tesseramento del calciatore Silvano Raggio Garibaldi. Ecco il comunicato:

“Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Silvano Raggio Garibaldi.





Cresciuto nel settore giovanile del Genoa (col quale nel 2007 ha esordito in A), il 32enne centrocampista ligure vanta due importanti esperienze in Serie B (a Gubbio e Pisa) e circa 230 presenze in C tra Virtus Entella, Mantova, Lavagnese e Como, col quale ha vinto il campionato due anni fa. Il forte mediano si lega al club rossonero per una stagione.

“Sono onorato di far parte del Foggia, un club con 100 anni di storia vera, conosciuto in tutta Italia e darò il massimo per onorare la maglia. Metterò la mia esperienza e le mie qualità a disposizione del gruppo, conosco bene il presidente Felleca ed il direttore Corda, coi quali ho condiviso la vittoria di un campionato a Como con altri ex compagni che ritroverò con piacere qui in Puglia. Non vedo l’ora di scendere in campo, forza Foggia!””.