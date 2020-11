«Gol della Turris? Anche a fine partita cerco di essere più lucido. Non dovevamo rimettere la palla dentro centralmente e Odjer l’ha fatto.

Però eravamo messi bene, il problema è che dovevamo stare attaccati agli uomini e Odjer e Martin pensavano che l’avrebbe fatto l’altro. O passa l’uomo o la palla in questi casi, non tutte e due». Queste le parole di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro il Monopoli.