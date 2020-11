«La cosa strana è che su 10 partite non abbiamo avuto neanche un rigore e per come giochiamo noi vi posso dire che qualcosina c’era nel match contro la Turris, ma all’arbitro non ha visto bene. E ci può stare.

L’unica cosa che mi lascia perplesso è che in una partita così importante abbiano mandato uno al secondo anno e il Palermo ha bisogno di arbitri esperti. Ma non sto facendo una critica ai designatori, è solo strano non aver avuto neanche un rigore.





Senza il Var si è tornati indietro negli anni, dove non c’è è un problema perché ci si lamenta. Ma gli errori ci saranno sempre, non pensiamo agli arbitri. Prima o dopo si compenserà tutto». Queste le parole di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro il Monopoli.