«Spesso sarà come con la Turris, magari cambia qualcosa rispetto alle caratteristiche individuali. Domani mi aspetto una partita che dobbiamo fare noi e stare attenti alle ripartente. Poi magari il Monopoli vorrà prenderci un po’ più alti, ma questo lo capiremo domani. Questo non ci fa cambiare la nostra mentalità e fisionomia di gioco. Non mi aspetto che vengano a giocare alla garibaldina.

Peretti e Marong fuori, ma recuperiamo Santana. Gli altri ci sono tutti, ma non tutti sono al top, ancora devono recuperare ma li teniamo insieme a noi». Queste le parole di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro il Monopoli.