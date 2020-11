«Io conosco il valore della squadra, Sagramola si riferiva al fatto che non avevamo ancora i ranghi completi. Non che non conosco la squadra e i singoli. È proprio per le loro caratteristiche che dobbiamo lavorare in questo modo.

Poi ognuno può leggere come vuole le parole di Sagramola. Se per un gol preso al 94’ si parla di modulo da cambiare, allora si parla di pallone e non di calcio». Queste le parole di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro il Monopoli.