«Numero gol fatti e subiti? Non abbiamo mai lavorato a squadra completa, ma abbiamo fatto un percorso. Adesso stiamo ritrovando tutti, ma non c’è da rivedere modulo. Abbiamo determinati uomini e caratteristiche.

Nelle ultime 6 partite i progressi sono stati eccellenti. Se poi dobbiamo giudicare il gol al 94’ allora abbiamo sbagliato strada, non è così che lavoriamo.





Io lavoro sulla prestazione, non sui risultati e sono molto contento. Abbiamo giocato molto meglio che col Potenza. Non c’è niente da rivedere, continuiamo così cercando di recuperare chi non è ancora al 100%». Queste le parole di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro il Monopoli.