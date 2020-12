«Valente reinventato terzino? Quando è entrato domenica eravamo in svantaggio con una squadra arroccata dietro, domenica avremo di fronte una squadra diversa. Valente può fare essere utile lì.

Corrado non sarà convocato domani, penso che potrà essere aggregato la prossima settimana. Presto sarà con noi, ma domenica non è disponibile.





Doda come sta? Sta bene, ha una buona gamba, è un giocatore che ha bisogno di minutaggio e quando sarà possibile lo metteremo in campo. Dopo la prima partita fatta bene, nella seconda ha avuto un affaticamento e il Covid l’ha messo fuori. Adesso ha ripreso anche bene». Queste le parole del tecnico del Palermo, Roberto Boscaglia, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro il Foggia.