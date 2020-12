«Non so se possiamo diventare una squadra da trasferta, siamo abituati a manovrare molto. Le avverarie quando vengono a Palermo si arroccano molto, abbiamo giocatori da manovra e da ripartenza. Dovremo vedere di settimana in settimana, ma credo che possiamo fare tutto.

Quanto accaduto a Gentile è una cosa da condannare, non mi permetto di dire altro perché è una cosa brutta. Ci sono indagini in corso, episodi come questi compattano le squadre. Mi aspetto un Foggia che lotti ancora di più anche per questo motivo» Queste le parole del tecnico del Palermo, Roberto Boscaglia, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro il Foggia.