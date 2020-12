«Ricordo Palermo-Foggia che portò i pugliesi in Serie B, quello fu un anno importante, ma sono passati tanti anni. Adesso c’è un Foggia-Palermo diverso e noi dobbiamo fare la nostra partita.

La determinazione e la voglia di raggiungere il risultato, non dico che non c’è certe volte, ma ti distrai tre secondi e mettono la palla dentro gli avversari. Dopo il loro gol la squadra ha giocato con vemenza, la verità è questa. Abbiamo bisogno di crescere con la mentalità e non la formi in poche settimane, devi prendere qualche batosta per capire chi sei». Queste le parole del tecnico del Palermo, Roberto Boscaglia, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro il Foggia.